Газ взорвался в жилом доме в СКО, погиб ребёнок
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Хлопок газовоздушной смеси произошёл в двухэтажном жилом в селе Смирново Аккайынского района СКО. Погибла 12-летняя девочка, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия случилась в 14:50. На пункт связи пожарной части райцентра Смирново поступила информация о взрыве в квартире на втором этаже двухэтажки по адресу: улица Титова, 11.
После хлопка смеси начался пожар. Горение ликвидировали на площади 60 квадратных метров. В доме выбиты окна.
"В результате произошедшего погибла 12-летняя девочка и пострадал 22-летний мужчина. Его госпитализировали в центральную районную больницу. Эвакуировано девять человек", - сообщили в ДЧС региона.
На место происшествия выехали аким области и представители государственных органов.
В ликвидации ЧС задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС СКО, сотрудники полиции, местных исполнительных органов.
Причины и ущерб устанавливаются.
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