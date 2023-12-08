Газ взорвался в жилом доме в СКО, погиб ребёнок

Хлопок газовоздушной смеси произошёл в двухэтажном жилом в селе Смирново Аккайынского района СКО. Погибла 12-летняя девочка, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия случилась в 14:50. На пункт связи пожарной части райцентра Смирново поступила информация о взрыве в квартире на втором этаже двухэтажки по адресу: улица Титова, 11.

После хлопка смеси начался пожар. Горение ликвидировали на площади 60 квадратных метров. В доме выбиты окна.

"В результате произошедшего погибла 12-летняя девочка и пострадал 22-летний мужчина. Его госпитализировали в центральную районную больницу. Эвакуировано девять человек", - сообщили в ДЧС региона.

На место происшествия выехали аким области и представители государственных органов.

В ликвидации ЧС задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС СКО, сотрудники полиции, местных исполнительных органов.

Причины и ущерб устанавливаются.