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Газ доставили на 25 АЗС Атырауской области
Сжиженный газ в Атырауской области доставлен на 25 автозаправочных станций. Об этом сообщил и.о. руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияр Мукышев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.
В акимате уточнили, что для обеспечения населения области сжиженной нефтью ТОО "PromGaz" заключило соглашение на приобретение 1 600 тонн сжиженного нефтяного газа ТОО "Тенгизшевройл". В настоящее время в регион поставлено 264 тонны газа.
"В соответствии с планом Министерства энергетики РК заключается контракт на поставку 1 000 тонн газа в газозаправочные учреждения. Так, в соответствии с соглашением с Qazaq oil из 700 тонн поставлено 350 тонн газа, из 400 тонн – 250 тонн от ТОО "Gas Processing". Также заключили дополнительный контракт на приобретение 1 000 тонн газа от ТОО "СНПС-Актобе", в результате чего на 10 станциях в городе, на 15 в районах реализуется сжиженный газ. Сейчас остаточные запасы голубого топлива в области составляют 300 тонн. Остаток газа, выделенный Министерством энергетики, планируется поставить до конца месяца. А после полноценного запуска ТОО "АНПЗ" в области со следующего месяца не будет дефицита сжиженного нефтяного газа, – сказал Мукышев.
В акимате также напомнили, что предельная цена на газозаправочных станциях области составляет 50-55 тенге. И если жители столкнутся с фактами превышения цены, их просят общаться в акимат.
Напомним, в начале недели дефицит газа вызвал ажиотаж на заправках в Уральске, после чего в Западно-Казахстанскую область на ноябрь выделили дополнительно 504 тонны с АО "СНПС-Актобемунайгаз".
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