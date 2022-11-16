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На заправки ЗКО начали доставлять дополнительный газ
Автогазозаправочные станции ЗКО начали получать дополнительные объёмы сжиженного нефтяного газа, выделенные Министерством энергетики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В настоящее время Министерством энергетики РК проводятся работы по выделению дополнительных объёмов сжиженного нефтяного газа для обеспечения ЗКО и Атырауской области бесперебойным газом от производителей из соседних регионов. В Атыраускую область на ноябрь было выделено дополнительно 2 108 тонн с ТОО "КазахОйл-Актобе", ТОО "Gas Processing Company" и АО "СНПС-Актобемунайгаз", из них по состоянию на 16 ноября доставлено 521 тонна", - говорится в сообщении.
В Западно-Казахстанскую область на ноябрь выделили дополнительно 504 тонны с АО "СНПС-Актобемунайгаз".
"Достигнута договорённость с ТОО "Жаикмунай" в городе Уральск о дополнительном выделении 400 тонн с ежедневной отгрузкой не менее 60 тонн на обменной основе, которые после выхода Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полный режим работы будут возмещены. Также Министерством энергетики РК достигнута договоренность с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении дополнительных объёмов в ЗКО и Атыраускую область по 1 600 тонн", - уточнили в министерстве.
Согласно информации АО "НК "КазМунайГаз", АНПЗ для проведения текущих ремонтных работ на заводе с 7 по 14 ноября прекратил перекачку СНГ в парк хранения.
Выход на полный режим работы АНПЗ ожидается 28 ноября, однако принятые меры по поэтапному запуску установок уже с 23 ноября позволят производить 600 тонн в сутки, которые также будут направлены для недопущения нехватки газа.
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