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Дефицит газа в Уральске вызвал ажиотаж на заправках
Газ пропал с автомобильных газозаправочных станциях Уральска. Топливо можно найти на маленьких станциях, но нужно будет отстоять большую очередь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
На некоторых заправках газ отпускают только по талонам. На некоторых газа вовсе нет.
"По состоянию на второе ноября, остатки на газонаполнительных станциях составляют 180 тонн. В рамках утвержденного плана, поставка сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области на ноябрь составляет 3 438 тонн. Однако 26 октября ТОО "АНПЗ" уведомило министерство энергетики о планируемом снижении производства газа на ноябрь. В связи с чем, для конечных покупателей (АГЗС, ГНС) объём в рамках плана поставок равномерно будет снижен на 35%", - пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Миржан Нуртазиев.
По его словам, до 14 ноября в АНПЗ проводился ремонт технологического оборудования.
"Восьмого ноября в ТОО "АНПЗ" проинформировали о проведении текущего ремонта технологических установок с седьмого по 14 ноября. Предварительный срок выхода ТОО "АНПЗ" на полную мощность и начало отгрузок для потребителей ЗКО - 18 ноября", - пояснил глава управления.
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