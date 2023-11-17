"Гастролирующего" по Казахстану вора-рецидивиста задержали в Туркестане

Задержанный в Туркестане вор-рецидивист подозревается более чем в 30 преступлениях на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 31-летний житель Жамбылской области украл у прохожих как минимум 10 мобильных телефонов. Он уверял горожан, что ему нужно позвонить, но как только устройство оказывалось в руках мошенника, он убегал. Похищенное он сбывал на рынках в крупных казахстанских городах, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Кроме того, он совершил в Туркестанской области угон автотранспорта.

Помимо этого, мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи в Кызылординской области, а также оказался причастен к 22 преступлениям, совершённых в трёх мегаполисах и пяти областях Казахстана по статьям “Кража” и “Мошенничество”.

Известно, что ранее он уже был судим.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняется его причастность к другим нераскрытым аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.