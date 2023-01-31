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Галидулла Азидуллин назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК Сегодня, 15:28
102
Сегодня, 15:28
102

Галидулла Азидуллин назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz.

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#Галидулла Азидуллин #вице-министр экологии и природных ресурсов РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:28
102
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