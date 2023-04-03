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Футбольные ворота упали на мальчика в Караганде Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46
67

Футбольные ворота упали на мальчика в Караганде

Металлические футбольные ворота, установленные на детской площадке в одном из дворов Караганды, упали на ребёнка. Мальчик получил перелом ноги, передаёт BaigeNews.kz.
 
"Во дворе на улице Зелинского, 28/5 на футбольном поле упали ворота ребёнку на ногу. Если чуть ближе стоял бы, на голову упали бы. Аллах спас. Но это может повториться. Дети сейчас все на улице играют, кто отвечает за это", - задали вопрос жители в одном из пабликов в Instagram.

В акимате района прокомментировали инцидент. 

"Футбольное поле благоустроено в 2020 году при комплексном благоустройстве дворовой территории. В 2022 году подрядными организациями проведены работы по дополнительному укреплению футбольных ворот. Однако под внешним воздействием в некоторых местах крепления пришли в негодность. С наступлением весенне-летнего периода вновь начаты работы по обследованию и по дополнительному укреплению футбольных ворот и другого инвентаря, находящихся в дворовых территориях", - сообщили в акимате.

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Сегодня, 19:46
67
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