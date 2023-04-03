Футбольные ворота упали на мальчика в Караганде

Металлические футбольные ворота, установленные на детской площадке в одном из дворов Караганды, упали на ребёнка. Мальчик получил перелом ноги, передаёт BaigeNews.kz.



"Во дворе на улице Зелинского, 28/5 на футбольном поле упали ворота ребёнку на ногу. Если чуть ближе стоял бы, на голову упали бы. Аллах спас. Но это может повториться. Дети сейчас все на улице играют, кто отвечает за это", - задали вопрос жители в одном из пабликов в Instagram.

В акимате района прокомментировали инцидент.