Фуры с томатами из Казахстана задержали в Оренбургской области

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В партии томатов, которую везли из Казахстана в Россию, специалисты фитосанитарного контроля нашли отсутствующий в Евразийском экономическом союзе вирус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Управления Россельхознадзора Оренбургской области.

"11 ноября 2022 года Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области на фитосанитарном контрольном посту "Сагарчин" пресечена попытка ввоза на территорию России заражённой подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в двух партиях свежих томатов (31 тонна) происхождением из Казахстана был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведённой специалистами ФГБУ "Оренбургский референтный центр Россельхознадзора".

Ввоз двух партий томатов запретили, виновных лиц привлекли к административной ответственности согласно статье 10.2 КоАП РФ, отметили в Россельхознадзор.