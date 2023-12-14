Фура с 18 тоннами яиц загорелась на трассе в Акмолинской области

Большегруз с 18 тоннами яиц загорелся на автодороге Екатеринбург-Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, всего с 8 декабря полицейские ограничили движение для 40 грузовиков, пользовавшихся дизельным топливом.

"На автодороге Екатеринбург-Алматы произошло возгорание большегруза. Из-за замыкания проводки загорелась автомашина МАN, груженая 18 тоннами яиц", - сообщили в полиции.

Также в ходе ограничения движения, 13 декабря на трассе Астана-Петропавловск полицейскими были эвакуированы 31 гражданин Таджикистана, из них 2 детей, 5 женщин и 24 мужчины, направлявшиеся на автобусе по маршруту Таджикистан-Самара.

Сотрудники разместили пострадавших в пункт обогрева центра социальной адаптации города Кокшетау. Все они были обеспечены горячим питанием и спальными принадлежностями.