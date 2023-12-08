  • 8 Декабря, 18:21
  • BAIGENEWS

Freedom Holding Corp. дали согласие на приобретение статуса банковского холдинга

Сегодня, 17:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
146
Фото: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление "О выдаче Freedom Holding Corp. согласия на приобретение статуса (косвенного) банковского холдинга АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, принято решение о выдаче Тимуру Турлову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника Акционерного общества "Банк Фридом Финанс Казахстан".

Самое читаемое

Наверх