Freedom Holding Corp. дали согласие на приобретение статуса банковского холдинга
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
146Фото: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление "О выдаче Freedom Holding Corp. согласия на приобретение статуса (косвенного) банковского холдинга АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.
Кроме того, принято решение о выдаче Тимуру Турлову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника Акционерного общества "Банк Фридом Финанс Казахстан".
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