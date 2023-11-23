Французский пилот получил срок за случайное убийство парашютиста

Уголовный суд французского города Монтобан приговорил к году лишения свободы условно пилота парашютного клуба в регионе Тарн-э-Гаронна. Во время полета его самолет задел парашютиста, который планировал на вингсьюте, в результате чего тот погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

По данным Times, 27 июля 2018 года Николя Гали и его напарник-парашютист выпрыгнули в своих вингсьютах из одномоторного самолета над городом Булок-ан-Керси, на юге Франции.

Самолет, из которого выпрыгнули парашютисты, находился на высоте около 4400 метров и сразу начал снижаться в сторону аэродрома. Через некоторое время самолет настиг обоих парашютистов на высоте около 300 метров. К этому моменту они уже завершили свободное падение и планировали в своих вингсьютах.

На этом этапе полета левое крыло и стойка самолета задели Гали, обезглавив его. Аварийный парашют Гали раскрылся, и его тело приземлилось на поле.

Вингсьют - специальный костюм для полета, с перепонками между руками и ногами, конструктивно схож с крылом самолета.

На предыдущих судебных слушаниях пилот заявил, что не проинструктировал восьмерых парашютистов и двух вингсьютеров, находившихся на борту, о траектории своего дальнейшего полета. Он выполнял уже четвертый полет в этот день. По его словам, Гали "не следовал ожидаемому курсу и не должен был находиться на этом курсе".

Пилот также заявил, что потерял визуальный контакт с парашютистами после прыжка.

"По сравнению с парашютистами, которые находятся в свободном падении, с вингсьютерами все сложнее, они летят по прямой, — сказал Ален С. — Они не так сильно снижаются и могут пересечь курс самолета".

Пилот был признан виновным в непредумышленном убийстве и управлении воздушным судном без действующей лицензии. Ему также запрещено летать в течение года.

Ассоциация школ парашютизма Midi-Pyrénées, в которой работал пилот, была оштрафована на 20 тыс. евро.