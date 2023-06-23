Француз позволил 83 случайным мужчинам насиловать свою спящую жену

Фото: nypost.com

Во Франции пенсионер на протяжении десяти лет позволял незнакомцам насиловать свою спящую жену и снимал это на камеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Independent.

По данным издания, изнасилование женщины продолжалось с 2011 года по 2020 года в коммуне Мазан неподалеку от Авиньона. Расследование в отношении мужчины началось три года назад, когда он был пойман при попытке снять незнакомую женщину скрытой камерой в раздевалке.

Сообщается, что своей жене, с которой он прожил в браке более 50 лет, мужчина подмешивал в еду снотворное. Затем, когда женщина засыпала и находилась в бессознательном состоянии, ее муж приводил в дом незнакомых мужчин, которые заранее соглашались на изнасилование спящей. Процесс изнасилования мужчина снимал на камеру. Всех желающих пенсионер находил на тематическом интернет-форуме.

На компьютере пенсионера были найдены сотни видеороликов. Следователи выявили 92 случая сексуального насилия над женщиной со стороны 83 подозреваемых, однако личности всех причастных еще не установлены.