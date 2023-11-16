Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада и его брата Махера Асада в рамках дела о применении химического оружия против мирного населения в 2013 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Также ордера выданы на арест Гассама Аббаса, директора Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC) и Бассама аль-Хассана, главы национальной службы безопасности и связи Сирии.

Расследование обстоятельств применения химоружия в августе 2013 года в сирийском городе Дума и в районе Восточной Гуты, в результате которого погибло более тысячи человек, с 2021 года проводил специальный департамент парижского суда, специализирующийся на преследовании преступлений против человечности.

Коллективный иск во французский суд был подан Сирийским центром СМИ и свободы слова (SCM), ассоциацией юристов "Правовая инициатива открытого общества" (OSJI) и Сирийским архивом, органом, документирующим нарушения прав человека в Сирии.

Это первый международный ордер на арест сирийского лидера и первый по делу о применении химоружия сирийским режимом. Речь идет о газе зарин.

В документе говорится, что Асад и его приближенные виновны в соучастии в преступлениях против человечности и в военных преступлениях.

Власти Сирии отрицают использование запрещенных видов вооружений, включая химические, в ходе гражданской войны 2011-2020 годов.