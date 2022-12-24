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  • "Франция, перестань ныть!" Аргентинские болельщики запустили петицию
championat.com Сегодня, 20:58
172
Сегодня, 20:58
172
Фото: championat.com

"Франция, перестань ныть!" Аргентинские болельщики запустили петицию

Болельщики сборной Аргентины создали петицию, направленную на то, чтобы фанаты национальной команды Франции перестали просить о переигровке финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Championat.

На специальном сайте Change.org аргентинцы создали петицию под названием "Франция, перестань ныть!" Просьба аргентинских болельщиков стала ответом на петицию французов с требованием переигровки финала чемпионата мира 2022 года из-за "продажного судейства". Петицию южноамериканцев поддержали почти 250 тысяч человек.

"С тех пор как мы обыграли их в финале чемпионата мира по футболу, французы не перестают ныть и жаловаться, не признавая, что Аргентина стала чемпионом мира. Наша просьба состоит в том, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси — лучший футболист в истории, а Мбаппе — его сын", — гласит описание петиции аргентинцев.

Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале мундиаля по пенальти 4:2. Основное время встречи закончилось вничью 2:2, дополнительное — 3:3.

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#ЧМ-2022 #Катар #футбол #спорт #Франция #Аргентина
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:58
172
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