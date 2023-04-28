Форум на тему развития новых медиа прошёл в столице

В Астане состоялся VI форум создателей казахоязычного онлайн-контента "Qazaq Forum", передаёт BaigeNews.kz. Мероприятие с участием блогеров, медиаэкспертов и журналистов проходит в шестой раз. Его организаторы – представители посольства США в Казахстане.



Более 25 спикеров из различных сфер делились своим мнением, проектами, прогнозами. Монетизация контента, новые веяния в казахстанской журналистике, от ТВ к YouTube, мастер-классы и многое другое заявлено в программе форума.

"В целом куда будет двигаться журналистика? Тут, мне кажется, есть ряд вещей, первое, это однозначное сокращение людей. Важно понимать, что креативных сильных аналитиков, которые умеют думать, искусственный интеллект вряд ли заменит", - отметил президент Казахстанской ассоциации Data Base Сергей Ахметов.

"Тестово создали Абая Кунанбаева, чтобы он читал свои стихи, и таким образом дал детям визуальный контент, конечно, есть обратная сторона, человек привыкает к неживым людям", - рассказал ИИ-энтузиаст, нейрокреатор Руслан Сыздыков.