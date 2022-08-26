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  • Формировать внутри ЕАЭС обменный курс нацвалют без оглядки на доллар предлагает Смаилов
Telegram-канал UKIMET Сегодня, 12:12
134
Фото: Telegram-канал UKIMET

Формировать внутри ЕАЭС обменный курс нацвалют без оглядки на доллар предлагает Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Кыргызстане, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в сегодняшних условиях страны союза столкнулись с серьёзным ростом цен, в первую очередь на продовольственные товары. Так за шесть месяцев продовольственные цены в ЕАЭС увеличились на 12,9 процентов.

"При текущем уровне нашей интеграции во взаимной торговле широко используются национальные валюты. При этом мы видим серьёзные искажения в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте. Это оказывает ощутимое влияние на торговлю и инфляционные процессы в наших странах. Полагаю необходимым провести консультации центральных банков наших стран для обсуждения вопросов формирования обменных курсов национальных валют и внести предложения к очередному заседание межправительственного совета ЕАЭС", - предложил Алихан Смаилов.

В мероприятии принимают участие главы правительств Армении – Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин. В узком составе участники заседания обсудили вопросы формирования общего рынка газа ЕАЭС, промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле. Кроме того, рассмотрен проект Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также меры по расширению использования национальных валют при взаимной торговле.

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#ЕАЭС #валюта #Кыргызстан
Сегодня, 12:12
134
Жадра Жулмухаметова Журналист

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