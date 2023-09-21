FlyArystan запускает авиарейсы из Алматы в Мумбаи

FlyArystan объявил о новом направлении: авиакомпания запускает рейсы из Алматы в Мумбаи, передаёт BaigeNews.kz.

Полёты будут осуществляться с 23 ноября по четвергам и субботам. Стоимость билетов – от 30 000 тенге. Они доступны в FlyArystan App и на сайте flyarystan.com, сообщили в авиакомпании.

В августе этого года FlyArystan анонсировал запуск прямых рейсов по направлению Алматы – Дели – Алматы с 24 сентября. Рейсы будет выполнять Airbus А320/neo три раза в неделю. Полёт в Дели обойдется пассажирам в 29 930 тенге.

Ранее Air Astana объявила, что с конца октября рейсы авиакомпании в Бангкок и Пхукет станут ежедневными.

По информации правительства Таиланда, перед наступающим осенне-зимним сезоном для граждан Казахстана временно вводится безвизовый режим сроком до 30 дней с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. В настоящее время тайская виза оформляется по прилёте в аэропорту, а регулярные рейсы авиакомпании выполняются в Бангкок три раза в неделю и четыре раза в неделю в Пхукет.