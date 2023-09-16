Рейсы из Казахстана в Таиланд станут ежедневными

С конца октября рейсы рейсы авиакомпании Air Astana в Бангкок и Пхукет станут ежедневными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиарейсы будут выполняться на камформтабельных самолетах A321LR и B767. Увеличенная частота предоставит пассажирам больший выбор полетов и комфортное планирование поездок", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что перед наступающим осенне-зимним сезоном, по информации Правительства Таиланда, для граждан Казахстана временно вводится безвизовый режим сроком до 30 дней с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

В настоящее время тайская виза оформляется по прилете в аэропорту, а регулярные рейсы авиакомпании выполняются в Бангкок три раза в неделю и четыре раза в неделю в Пхукет.