Рейсы из Казахстана в Таиланд станут ежедневными
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С конца октября рейсы рейсы авиакомпании Air Astana в Бангкок и Пхукет станут ежедневными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"Авиарейсы будут выполняться на камформтабельных самолетах A321LR и B767. Увеличенная частота предоставит пассажирам больший выбор полетов и комфортное планирование поездок", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что перед наступающим осенне-зимним сезоном, по информации Правительства Таиланда, для граждан Казахстана временно вводится безвизовый режим сроком до 30 дней с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.
В настоящее время тайская виза оформляется по прилете в аэропорту, а регулярные рейсы авиакомпании выполняются в Бангкок три раза в неделю и четыре раза в неделю в Пхукет.
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