FlyArystan сделал платной регистрацию в аэропорту на международные рейсы
Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
56
56Фото: CABAR.asia
FlyArystan сделал платной регистрацию в аэропорту на международные рейсы, передаёт BaigeNews.kz.
"На вылеты с 3 августа 2023 года регистрация в аэропорту на международные рейсы будет платной услугой", - сообщили в авиакомпании.
Стоимость регистрации в воздушной гавани составляет 10 000 тенге (20 евро). При оформлении услуги заранее — 5 000 тенге (10 евро). Бесплатно пройти регистрацию можно только онлайн через мобильное приложение или на сайте авиакомпании.
При регистрации онлайн на международные рейсы посадочный талон не выдаётся, его необходимо распечатать на стойке регистрации в целях безопасности, для проверки наличия необходимых въездных документов.
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