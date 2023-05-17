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Facebook-страница сообщества Feminita Сегодня, 11:59
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Сегодня, 11:59
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Фото: Facebook-страница сообщества Feminita

Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане

Известные в Казахстане ЛГБТ активистки Жанар Секербаева и Гульзада Сержан объявили о праздновании Международного дня борьбы с лесбофобией, квирфобией, гомофобией, трансфобией и бифобией в Казахстане. На странице в Facebook основательницы сообщества Feminita пригласили своих сторонников отметить с ними этот день.

Публикацию активистки сопроводили фотографией на фоне мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz. На снимке представительницы ЛГБТ-движения держат радужный флаг.

"Это прежде всего наш праздник - мы боремся за права ЛГБТИК, чтобы жить в лучшем мире без никаких фобий и дискриминации, без нарушения наших прав и без речей ненависти", - говорится в публикации.

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Сегодня, 11:59
378
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