Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане

Фото: Facebook-страница сообщества Feminita

Известные в Казахстане ЛГБТ активистки Жанар Секербаева и Гульзада Сержан объявили о праздновании Международного дня борьбы с лесбофобией, квирфобией, гомофобией, трансфобией и бифобией в Казахстане. На странице в Facebook основательницы сообщества Feminita пригласили своих сторонников отметить с ними этот день.

Публикацию активистки сопроводили фотографией на фоне мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz. На снимке представительницы ЛГБТ-движения держат радужный флаг.