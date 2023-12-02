ФК "Актобе" объявил имя нового главного тренера

Главным тренером футбольного клуба "Актобе" назначен Дмитрий Парфенов, передаёт BaigeNews.kz.

49-летний специалист в качестве футболиста защищал цвета московского "Спартака" и стал четырёхкратным чемпионом России. Выступал в составе сборной Украины, сообщается на сайте ФК.

Тренерскую карьеру начал в 2012 году, возглавив юношескую сборную России. Позже он тренировал "Текстильщик", а также выиграл с "Тосно" Кубок России.

Кроме того, он дошёл до финала кубка страны с российским клубом "Урал" и позже принял тульский "Арсенал". Крайним местом его работы стал клуб "Родина", где он попытал счастье в стыковых матчах за право выйти в РПЛ.

Помощником Дмитрия Парфенова стал трёхкратный чемпион России в составе "Спартака" Юрий Ковтун, пишет "Матч ТВ".