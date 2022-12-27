Фирменные поезда начнут курсировать по двум маршрутам в Казахстане

Фото: vagon-vokzal.ru

В Семей и Мангистау будут курсировать фирменные поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ".

Со статусом "фирменный" с 10 февраля 2023 года будут курсировать пассажирские поезда №37/38 сообщением "Мангыстау-Семей" и №77/78 сообщением "Алматы-Мангыстау".

"В данных поездах для каждого пассажира предусмотрен отдельный гигиенический набор: зубная щётка, паста, мыло, влажная салфетка, расчёска и лопатка для обуви. Имеется и чайный набор. В составе поездов будут обязательно работать вагоны-рестораны", - отмечается в сообщении перевозчика.

Категория "фирменный" присваивается поезду уполномоченным органом в области железнодорожного транспорта по результатам обследования и по представлению перевозчика согласно Национального стандарта Республики Казахстана "Услуги населению. Обслуживание пассажиров в пассажирских поездах. Общие требования".

Сейчас курсируют два фирменных пассажирских поезда: №9/10 "Астана-Алматы" и №47/48 "Атырау-Астана".