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vagon-vokzal.ru Сегодня, 14:34
255
Сегодня, 14:34
255
Фото: vagon-vokzal.ru

Фирменные поезда начнут курсировать по двум маршрутам в Казахстане

В Семей и Мангистау будут курсировать фирменные поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ".

Со статусом "фирменный" с 10 февраля 2023 года будут курсировать пассажирские поезда №37/38 сообщением "Мангыстау-Семей" и №77/78 сообщением "Алматы-Мангыстау". 

"В данных поездах для каждого пассажира предусмотрен отдельный гигиенический набор: зубная щётка, паста, мыло, влажная салфетка, расчёска и лопатка для обуви. Имеется и чайный набор. В составе поездов будут обязательно работать вагоны-рестораны", - отмечается в сообщении перевозчика.

Категория "фирменный" присваивается поезду уполномоченным органом в области железнодорожного транспорта по результатам обследования и по представлению перевозчика согласно Национального стандарта Республики Казахстана "Услуги населению. Обслуживание пассажиров в пассажирских поездах. Общие требования".

Сейчас курсируют два фирменных пассажирских поезда: №9/10 "Астана-Алматы" и №47/48 "Атырау-Астана".

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#поезд #ктж #Семей #Мангистау
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:34
255
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