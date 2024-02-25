Фильм "Оппенгеймер" стал лидером премии Гильдии киноактеров США

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения 30-й премии SAG Awards — Гильдии киноактёров США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ren-TV.

Триумфатором премии стала биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Премию за главную мужскую роль получил ирландский актер Киллиан Мерфи, сыгравший в этой картине, говорится на странице премии в соцсети X (бывший Twitter).

Американский актер Роберт Дауни – младший получил награду за лучшую мужскую роль второго плана. "Оппенгеймер" также удостоился главной награды за лучший актерский состав.

Актриса Лили Гладстоун, сыгравшая в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", получила премию за главную женскую роль. Проект "Наследники" от студии HBO получил награду в номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале".

Напомним, "Оппенгеймер" также взял наибольшее число наград на прошедшей в Лондоне 77-й церемонии вручения премий британской киноакадемии BAFTA. Так, ленту о создателе атомной бомбы признали лучшим фильмом 2023 года, а Нолан удостоился звания лучшего режиссера.