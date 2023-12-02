Легендарный фильм "Кыз-Жибек" впервые показали в Париже на большом экране. Так, фестиваль казахского кино, организованный во французской столице в пятый раз, отдал дань уважения легендарному режиссеру Султану Ходжикову, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Церемония открытия фестиваля казахского кино в этом году оказалась богатой на приятные сюрпризы. В зале значимые персоны индустрии обеих стран, но сегодня в центре внимания она — любимица казахстанцев, сумевшая воплотить на экране и в жизни красивейшую историю любви – заслуженная артистка Меруерт Утекешева.

"Не думала, что приеду сюда, это большая радость с одной стороны, с другой – сожаление, потому что моего Толегена нет рядом. Режиссер фильма Султан Ходжиков в этом году отметил бы свое 100-летие. И Султан-ага никогда не думал о том, что во Франции, в Париже будет такая премьера спустя полвека", — делится Меруерт Утекешева.

Десять лет назад Кыз-Жибек впервые показали на большом экране во Франции – на крупнейшем европейском фестивале азиатского кино. За вклад в продвижение казахстанских фильмов сегодня дирекции фестиваля в Везуле вручили статуэтку золотого человека.

"Этот фильм однозначно великолепен. В нем очень много поэзии. И это то, что нас поразило, когда мы открыли для себя кино Центральной Азии. Невероятная поэтичность, которая всегда присутствует в фильмах этого региона. И использование символики дает очень сильный эффект. Каждый раз это просто потрясет. "Кыз-Жибек" – очень красивый фильм, грандиозное зрелище", — сказал директор фестиваля Азиатского кино Жан-Марк Теруан

Две серии шедевра казахского кинематографа парижские зрители посмотрели на одном дыхании. Картина, созданная более полувека назад, способна и сегодня вызвать самые сильные чувства. Актрису долго не хотели отпускать впечатленные зрители.

"Это красивый фильм, традиционный, какие великолепные костюмы. И исполнительница главной роли, которая сегодня здесь, она могла бы быть нашей Катрин Денев, нашей Эдит Пиаф во Франции, так она прекрасна", — отметил актёр Сами Насери.

Пятый фестиваль казахского кино продолжится показами драмы "Бахыт", трагикомедии "Горный лук", документальной ленты по сценарию Дениса Тена и завершится местной премьерой музыкального байопика "Дос-Мукасан". Организаторы предусмотрели и обширную программу для бизнес-площадки профессионалов кино. Фестиваль завершит традиционный осенний сезон казахстанской культуры в Париже.