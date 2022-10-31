Фильм казахстанского режиссёра завоевал главный приз на кинофестивале в Дубае

Фото: kazakhfilm.kz

Художественный фильм режиссёра Булата Калымбетова получил главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

META Film Fest - новый международный кинофестиваль, охватывающий киноиндустрию Ближнего Востока, Азии и Африки, стартовал 27 октября. На нём продемонстрированы более 70 фильмов из 25 стран.

Сразу четыре казахстанских фильма: "Мукагали", "Рассвет Великой Степи", "Акын" и "Конокрады" были отобраны в конкурсную программу.

Картина "Мукагали", посвященная 90-летию поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией "Казахфильм" имени Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля "Тёмные ночи" (PÖFF), где казахстанская картина удостоена приза экуменического жюри.