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  • Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы
Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы Сегодня, 17:05
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Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы

Видео с эпатажным певцом попало в Казнет - на нем Филипп Киркоров бьет букетом цветом человека в зрительном зале, передает BaigeNews.kz. На кадрах видно, что исполнитель хита "Цвет настроения синий" спускается со сцены с букетом роз в руках, подходит к зрительскому сидению и бьет этим букетом человека. Кого именно певец огрел цветами, осталось тайной. Лицо пострадавшего не попало на видео. 

После инцидента Киркоров спокойно поднялся обратно на сцену. В соцсетях очевидцы пишут, что таким образом попзвезда наказал чрезмерно прыткую охрану, которая не подпускала к знаменитости его поклонников. Однако сам певец пока никак не прокомментировал случившееся.

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#инцидент #Филипп Киркоров #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:05
72
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