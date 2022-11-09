Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы

Видео с эпатажным певцом попало в Казнет - на нем Филипп Киркоров бьет букетом цветом человека в зрительном зале, передает BaigeNews.kz. На кадрах видно, что исполнитель хита "Цвет настроения синий" спускается со сцены с букетом роз в руках, подходит к зрительскому сидению и бьет этим букетом человека. Кого именно певец огрел цветами, осталось тайной. Лицо пострадавшего не попало на видео.

После инцидента Киркоров спокойно поднялся обратно на сцену. В соцсетях очевидцы пишут, что таким образом попзвезда наказал чрезмерно прыткую охрану, которая не подпускала к знаменитости его поклонников. Однако сам певец пока никак не прокомментировал случившееся.