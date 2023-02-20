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Филиал британского университета Heriot-Watt откроют в Актобе
В Актобе откроют филиал старейшего британского государственного университета Heriot-Watt, передаёт BaigeNews.kz.
Филиал будет действовать на базе регионального университета имени К.Жубанова, сообщает пресс-служба казахстанского вуза.
Эту информацию подтвердил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на встрече с представителями учёного совета университета имени К.Жубанова.
Обучение в филиале Heriot-Watt будет проходить по трём образовательным программам бакалавриата: "Нефтегазовое дело", "Электронергетика" и "Компьютерная инженерия". Выпускникам будут выдавать диплом университета Heriot-Watt и диплом актюбинского вуза. Планируется начать приём абитуриентов уже в следующем учебном году.
Министр сообщил, что в Казахстане также будут открыты филиалы известных вузов Турции, Германии, Канады, Узбекистана. Располагаться они будут в Актау, Жезказгане и Таразе.
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