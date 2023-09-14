Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" заключил сделку на 2,3 млрд тенге без тендера

Кокшетауской транспортной прокуратурой в деятельности Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" выявлен факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на транспортную прокуратуру.

Как сообщили в прокуратуре, сделка состоялась без проведения конкурсных процедур якобы по причине аварийного состояния моста через реку Ишим. Согласно сделке планировался капитальный ремонт автодороги республиканского значения "Жаксы-Есиль-Бузулук" со строительством нового моста на сумму 2,3 млрд тенге.

"Как выяснилось, данный мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного экстренного вмешательства, какие-либо иные обстоятельства непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелись. В рамках договора Филиалом на счет подрядчика перечислен аванс в размере 200 млн тенге, однако какие-либо работы так и не были начаты", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса РК за присвоение вверенного чужого имущества.