Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписал житель Карагандинской области

Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование.

"Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности. Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%)", - говорится в сообщении.

По информации АФМ, с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.