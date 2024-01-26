Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписал житель Карагандинской области
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Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование.
"Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности. Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%)", - говорится в сообщении.
По информации АФМ, с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
"Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы", - отметили в ведомстве.
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