Фиктивные протоколы о выполненных медуслугах оформляли в больницах ВКО

В больницах и поликлиниках ВКО оформляли фиктивные протоколы о якобы выполненных медицинских услугах на миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Фальсификацию данных обнаружили аналитики фонда социального-медицинского страхования. По данным ведомства, выявлено свыше 400 фактов приписок.

Кроме того, в деятельности медорганизаций региона выявили больше 70 тысяч технических нарушений, в том числе в амбулаторной помощи и необоснованных отказов в выдаче социальных лекарств. Разобраться с подобными фактами в министерстве здравоохранения рассчитывают после полной оцифровки медуслуг и при помощи использования QR-кодов пациентов непосредственно на приёме у врача.

"Для решения этих проблем начата масштабная работа по полной оцифровке системы здравоохранения. Стоит отметить, что оцифровка в платёжном модуле фонда персонифицированного финансового учёта и отслеживания денежных средств позволит внедрить механизм индивидуальной верификации для подтверждения приёма у врача посредством цифровых инструментов посредством SMS и QR-код", – отметил директор филиала фонда социального медицинского страхования ВКО Данияр Исенов.