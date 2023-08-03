  • 3 Августа, 21:00
  • BAIGENEWS

Фейковое интервью министра финансов Казахстана распространяют в Сети

Сегодня, 19:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
stopfake.kz Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
149
Фото: stopfake.kz

В Сети появился сайт, на котором размещено фейковое интервью министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева. Казахстанцев просят не доверять опубликованной информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Stopfake.kz.

Статья называется "Банк Казахстана подает в суд на Эрулан Жамаубаев за то, что он сказал в прямом эфире". В ней приводится беседа со ссылкой на якобы интервью заместителя премьер-министра — министра финансов РК Ерулана Жамаубаева телеканалу Qazaqstan.

"Статья размещена на стороннем сайте и проиллюстрирована кадрами реального прямого эфира, который состоялся 17 февраля 2023 года. При этом в тексте полностью выдуманного интервью рекламируется бот для торговли на криптовалютном рынке. Оригинальная запись этой передачи на телеканале Qazaqstan размещена на YouTube. Ничего изложенного в статье на самом деле во время прямого эфира не происходило", - заявили в Минфине.

Самое читаемое

Наверх