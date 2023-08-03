Фейковое интервью министра финансов Казахстана распространяют в Сети

В Сети появился сайт, на котором размещено фейковое интервью министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева. Казахстанцев просят не доверять опубликованной информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Stopfake.kz.

Статья называется "Банк Казахстана подает в суд на Эрулан Жамаубаев за то, что он сказал в прямом эфире". В ней приводится беседа со ссылкой на якобы интервью заместителя премьер-министра — министра финансов РК Ерулана Жамаубаева телеканалу Qazaqstan.