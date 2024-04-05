Фейк об эвакуации с Тенгиза распространяют в Сети
Сегодня, 21:28
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Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
61Фото: pxhere.com
В мессенджерах появилась информация об эвакуации работников с Тенгизского месторождения. В региональном штабе по ЧС заявили, что это фейк, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация об эвакуации с Тенгиза, которая распространяется по одному из Telegram-каналов, не соответствует действительности. На данный момент ситуация на месторождении штатная, стабильная. Мы просим жителей полагаться только на официальную информацию", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Атырауской области эвакуируют жителей Кульсары.
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