Фестиваль национальных видов спорта пройдёт в Алматы

В Алматы в воскресенье 15 октября на городском ипподроме пройдет праздник национальных видов спорта "Ұлы дала ойындары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Информбюро.

На фестивале пройдут игры "Көкпар", "Аударыспақ", "Теңге ілу", "Жамбы ату", "Асық ату", "Тоғызқұмалақ", "Қазақ күресі", "Бәйге". Кроме того, ожидается шоу с тазы и беркутом. Развлекать гостей также будет этноколлектив.

Вход свободный.