Фестиваль Astana Muz Fest 2022, ледовое шоу и конкурс ледяных скульптур пройдут в Астане

Фото: facebook.com

С 19 по 25 декабря в столице будет проходить масштабный зимний фестиваль Astana Muz Fest 2022, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой наофициальный сайт городского акимата.

Официальное открытие фестиваля состоится на площади у выставочного центра EXPO.

19 декабря в 18:00. На мероприятии зажгут главную елку страны, продолжат вечер выступления казахстанских артистов, хора, Деда Мороза и Снегурочки и т.д. Гостям и жителям Астаны будут представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес".

Также на открытии фестиваля пройдет награждение победителей конкурса ледяных скульптур на тему "Сказки народов мира". Скульптуры с подсветкой начнут возводить за три дня до начала фестиваля.

Участие в соревнованиях примут скульпторы из Казахстана и стран ближнего зарубежья.

В этот же день свою работу начнет зимний городок: каток, горки, аттракционы (зимняя карусель и зимний картинг), новогодняя ярмарка с продажей еды и сувениров, аниматоры для детей.

В будни ледовый городок послужит местом для проведения досуга жителей и гостей столицы. Здесь можно будет покататься на коньках и горках, сделать памятные фото на фоне скульптур и фотозон, поучаствовать в зимних активностях: лепка снеговиков, танцевальные баттлы, перетягивание каната, обучение детей катанию на коньках, эстафеты.

25 декабря с 11:00 посетителей ждут Дед Мороз и Снегурочка, танцевальные баттлы, мастер-классы, катания на коньках и горках.

После этого, на сцене состоится концертная программа с выступлениями казахстанских звезд, розыгрыш призов для посетителей фестиваля и огненное шоу.

Напомним, ранее зажжение главной ёлки страны планировали 18 декабря, но затем мероприятие перенесли на 19 декабря.