Зажжение главной ёлки в Астане перенесли на 19 декабря

Фото: astana.gov.kz

Главную ёлку в столице зажгут не 18 декабря, как планировалось ранее, а 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Зажжение ёлки будет 19 декабря. В 18 часов начнётся концертная программа", — сообщили в акимате.

Напомним, традиционный символ праздника будет располагаться на территории выставки ЭКСПО. Изначально церемонию зажжения 25-метрового символа Нового года планировали провести 18 декабря в 18:00 около монумента 25-летия Независимости.

Уточнялось, что полюбоваться главной ёлкой страны 2022-2023 и сделать красивые фото, как и в предыдущие годы, смогут все желающие. При этом организаторы предупреждали: следует тепло одеться.