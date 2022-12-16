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Лента новостей

astana.gov.kz Сегодня, 17:13
120
Сегодня, 17:13
120
Фото: astana.gov.kz

Зажжение главной ёлки в Астане перенесли на 19 декабря

Главную ёлку в столице зажгут не 18 декабря, как планировалось ранее, а 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Зажжение ёлки будет 19 декабря. В 18 часов начнётся концертная программа", — сообщили в акимате.

Напомним, традиционный символ праздника будет располагаться на территории выставки ЭКСПО. Изначально церемонию зажжения 25-метрового символа Нового года планировали провести 18 декабря в 18:00 около монумента 25-летия Независимости.

Уточнялось, что полюбоваться главной ёлкой страны 2022-2023 и сделать красивые фото, как и в предыдущие годы, смогут все желающие. При этом организаторы предупреждали: следует тепло одеться.

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#Новый год #ёлка #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:13
120
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