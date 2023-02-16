Фермеры переплачивали миллионы за воду в Алматинской области

Фото: green-battery.ru

Антикоррупционная служба провела мониторинг в сфере ирригационных сетей в Алматинской области и выяснила, что крестьянские хозяйства неоправданно переплачивают за воду для полива, передаёт BaigeNews.kz.

В области действуют 24 объединения сельхозтоваропроизводителей в виде кооперативов. По закону, их задача - доставка воды по оросительным каналам от Большого Алматинского канала до крестьянских хозяйств.

"Фактически же они превратились в коммерческую структуру. Кооперативы, не обладая правами на оросительные каналы и не входя в регистр субъектов естественных монополий, получали воду у БАК по 70 тиын за кубометр и подавали крестьянам по 20-28 тысяч тенге за гектар, что в среднем составляет более 2 тенге за кубометр воды. К примеру, при получении воды через СПК крестьянин в Каратурукском сельском округе тратил 1,2 миллиона тенге за сезонный полив 60 гектаров земли. Хотя фактическая стоимость составляет порядка 200 тысяч тенге", - сообщил глава департамента агентства по противодействию коррупции Алматинской области Серик Орымбетов.

Он считает, что ситуация возникла из-за отсутствия контроля со стороны Управления сельского хозяйства, районных акиматов и БАК.

После вмешательства антикоррупционщиков крестьяне Каратурукского сельского округа (272 КХ) в предстоящем сезоне будут платить напрямую в БАК, сэкономив более 42 миллионов тенге.

Аналогичные механизмы прямого заключения договоров с БАК прорабатываются в Малыбайском и Согетинском сельских округах.