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Фермер осуждён за убийство сельского акима
Осуждён фермер, обвиняемый в убийстве 36-летнего сельского акима в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Преступление произошло 11 декабря 2022 года в Сарыхобдинском сельском округе Алгинского района Актюбинской области. Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фермер ударил ножом в живот акима сельского округа. Тот скончался из-за обильного внутреннего кровотечения.
Крестьянина обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Уголовное дело рассматривал Алгинский районный суд. Прокурор просил назначить подсудимому девять лет колонии. Суд учёл его чистосердечное раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, а так же то, что он возместил потерпевшей стороне моральный ущерб в размере 25 миллионов тенге. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Суд приговорил фермера к восьми годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
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