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Казахстанка Фатима Ирназарова стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе среди юниоров. Первенство планеты, которое стартовало 14 июля, завершилось несколько часов назад в южнокорейском городе Чанвоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В нём принимали участие 600 спортсменов из 45 стран. Казахстан представляли 12 стрелков. В копилке сборной 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые.

В заключительный день соревнований мужская сборная по стрельбе по движущейся мишени стала третьей. А женская сборная в этом же виде заняла первое место.

Примечательно, что на пьедестал почёта одновременно поднялись две сестры Ирназаровы. Фатима стала обладательницей золотой медали, Зухра – бронзовой.

Девушки родом из Шымкента. Фатима старше Зухры на 40 секунд. Пулевой стрельбой занимаются 4 года.

Фатима по специальности юрист, Зухра – переводчик. Обе вошли в состав женской сборной Казахстана и поборются за лицензии на Олимпиаду, которая состоится в следующем году в Париже.

"Конечно же, мы с сестрой выступаем вместе всегда и друг за друга горой, — рассказывает Фатима. — Мы всегда переживаем за чужие старты. Когда она выступает, я волнуюсь, смотрю на нее. Желаю всего самого наилучшего, и это всегда возвращается с ее стороны. Мы всегда стараемся быть вместе на пьедестале и будем также побеждать".

Зухра Ирназарова призналась, что очень рада засестру.