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  • Фатима Ирназарова стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе среди юниоров
sports.kz Сегодня, 20:12
248
Сегодня, 20:12
248
Фото: sports.kz

Фатима Ирназарова стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе среди юниоров

Казахстанка Фатима Ирназарова стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе среди юниоров. Первенство планеты, которое стартовало 14 июля, завершилось несколько часов назад в южнокорейском городе Чанвоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24"

В нём принимали участие 600 спортсменов из 45 стран. Казахстан представляли 12 стрелков. В копилке сборной 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые. 

В заключительный день соревнований мужская сборная по стрельбе по движущейся мишени стала третьей. А женская сборная в этом же виде заняла первое место. 

Примечательно, что на пьедестал почёта одновременно поднялись две сестры Ирназаровы. Фатима стала обладательницей золотой медали, Зухра – бронзовой. 

Девушки родом из Шымкента. Фатима старше Зухры на 40 секунд. Пулевой стрельбой занимаются 4 года. 

Фатима по специальности юрист, Зухра – переводчик. Обе вошли в состав женской сборной Казахстана и поборются за лицензии на Олимпиаду, которая состоится в следующем году в Париже. 

"Конечно же, мы с сестрой выступаем вместе всегда и друг за друга горой, — рассказывает Фатима. — Мы всегда переживаем за чужие старты. Когда она выступает, я волнуюсь, смотрю на нее. Желаю всего самого наилучшего, и это всегда возвращается с ее стороны. Мы всегда стараемся быть вместе на пьедестале и будем также побеждать". 

Зухра Ирназарова призналась, что очень рада засестру. 

"Часто повторяю: я согласна быть второй, если она будет первой. Часто бывает так, кто-то из нас заканчивает раньше, кто-то позже и тот, кто раньше из нас заканчивает, она приходит и смотрит. Мы каждый раз, когда смотрим на выступление друг друга, всегда желаем, чтобы каждый выстрел летел в десятку", — делится Зухра.

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Сегодня, 20:12
248
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