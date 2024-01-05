Фасон и расцветку для военной формы утвердят в Казахстане

Минобороны РК подготовило проект приказа об утверждении новой военной формы, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство обороны подготовило проект приказа руководителя оборонного ведомства "Об утверждении фасона и расцветки специальной формы одежды, знаков различия и нашиваемых знаков отличия к ней, нарукавных знаков различия к парадной, повседневной, полевой и специальной форме одежды, обозначающих принадлежность к органам военного управления, соединениям, частям, военным учебным заведениям, нашиваемых знаков для классных специалистов".

Отмечается, что нормативный правовой акт разработан в целях реализации изменений в Указ президента РК от 25 августа 2011 года "О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан", внесённых 12 декабря 2023 года.