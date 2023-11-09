Фальшивую продукцию Apple изъяли и уничтожили в Казахстане

Поддельную продукцию компании Apple на 15 миллионов тенге изъяли в нескольких торговых точках Казахстана. В основном за популярные гаджеты от известного бренда выдавали наушники, смарт-часы и зарядные устройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Все фальшивые гаджеты и аксессуары уничтожили, а их продавцов оштрафовали. Всего в Казахстане за незаконное использование товарного знака предусмотрено наказание в 30 МРП, это более 100 тысяч тенге. Отвечать перед законом пришлось и тем, кто без специального разрешения использовал фирменное изображение на своих вывесках.

"Правообладатели этих продуктов компаний Apple, Iphone подали соответствующие заявления уполномоченному органу о том, что их товарные знаки используются незаконно. Министерство юстиции, также территориальные подразделения министерства вместе с другими государственными органами выехали на проверку. Эти факты подтвердились. Решением суда эти товары были конфискованы, изъяты и уничтожены", — рассказал официальный представитель министерства юстиции РК Талгат Уали.

По информации министерства юстиции РК, с начала года в стране выявлено 92 факта незаконного использования чужого товарного знака. Изъято около 24 тысяч единиц контрафактной продукции на сумму более 45 миллионов тенге.