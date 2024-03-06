Фальшивомонетчиков с иностранной валютой задержали в Шымкенте
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Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов США.
Подозреваемые лица задержаны, с санкции суда применена мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ГКНБ Кыргызской Республики выявили и пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.
Вместе с тем, ГКНБ Кыргызской Республики по подозрению в сбыте фальшивых долларов задержан гражданин Республики Казахстан, который в свою очередь причастен к обстоятельствам расследуемого уголовного дела Департаментом экономических расследований по городу Шымкент.
В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц.
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