Фальшивомонетчиков с иностранной валютой задержали в Шымкенте

Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов США.



Подозреваемые лица задержаны, с санкции суда применена мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГКНБ Кыргызской Республики выявили и пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.

Вместе с тем, ГКНБ Кыргызской Республики по подозрению в сбыте фальшивых долларов задержан гражданин Республики Казахстан, который в свою очередь причастен к обстоятельствам расследуемого уголовного дела Департаментом экономических расследований по городу Шымкент.



В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц.