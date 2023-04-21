Face ID и QR-код: какую защиту установят в казахстанских школах

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В новых "комфортных школах" особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей. Каким защитным оборудованием будут оснащены школы, рассказал председатель правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов на расширенном собрании партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz.



По его словам, в рамках нацпроекта планируется строительство 401 "комфортных школ", из них 226 школ будут введены в эксплуатацию в 2024 году, остальные 175 школ - до конца 2025 года.



Как отметил Маулен Айманбетов, "комфортные школы" будут оснащены современным оборудованием, таким как:



- системы контроля и управления входом-выходом (функции автоматической блокировки дверей и блокировок при угрозе терроризма, Face ID, QR-код);

- видеонаблюдение (включая прилегающие территории);

- установка охранной и пожарной сигнализации, кнопка сигнализации;

- система автоматической пожарной сигнализации;

- система оповещения и управление эвакуацией;

- отдельные входы для младших и старших классов;

- места сбора во время ЧС.



Председатель правления добавил, что на реализацию проекта в период 2023-2025 годы из республиканского бюджета и Национального фонда направлено 2,6 триллиона тенге, из них 2,3 триллиона тенге предусмотрены на строительные работы, а на содержание построенных школ - 0,2 триллиона тенге.