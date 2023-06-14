Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат

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В Казахстане ежегодно выявляют рак в среднем у 500-600 детей. Об этом в депутатском запросе сообщил депутат мажилиса Тансауле Сериков, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, при такой страшной статистике в стране не хватает специалистов для лечения детей и мест в медицинских центрах.

"В настоящее время в нашем государстве помощь детям с этим заболеванием оказывается на областном и государственном уровнях. Но в стране всего 39 специалистов. Всего 222 места, включая все регионы. На общегосударственно республиканском уровнях функционируют два центра - Научный центр педиатрии и детской хирургии в Алматы и корпоративный фонд "University Medical Center" в Астане. В этих центрах проводится диагностика и проверка диагноза, используются все необходимые технологии лечения. В Национальном научном центре материнства и детства всего 150 мест, ощущается острая нехватка мест для пациентов. Поэтому в Астане необходимо открыть современный детский онкологический центр", - сказал депутат.

Он также ообратил внимание на то, что в стране трудно оформить инвалидность детям с онкологическими заболеваниями.

Депутат в запросе указал на необходимость рассмотреть новый механизм определения инвалидности, а также создать систему выявления причин возникновения онкологических заболеваний у детей.