Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Каир
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
95Фото: МИД РК
Казахстанцы, эвакуированные из сектора Газа, прибыли в Каир. Их разместили в гостинице. Об этом сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку", - уточнили в ведомстве.
Решаются вопросы документирования граждан РК и членов их семей.
Напомним, из зоны конфликта эвакуировали 92 казахстанца.
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