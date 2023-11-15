  • 15 Ноября, 18:54
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Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Каир

Сегодня, 18:03
АВТОР
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МИД РК Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
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Фото: МИД РК

Казахстанцы, эвакуированные из сектора Газа, прибыли в Каир. Их разместили в гостинице. Об этом сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz

"Казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку", - уточнили в ведомстве. 

Решаются вопросы документирования граждан РК и членов их семей.

Напомним, из зоны конфликта эвакуировали 92 казахстанца.

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