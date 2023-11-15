Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Каир

Казахстанцы, эвакуированные из сектора Газа, прибыли в Каир. Их разместили в гостинице. Об этом сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку", - уточнили в ведомстве.

Решаются вопросы документирования граждан РК и членов их семей.

Напомним, из зоны конфликта эвакуировали 92 казахстанца.