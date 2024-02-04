Эту пару создал чат GPT: Айю Шалкар подозревают в отношениях с актёром Аскаром Ильясовым

Известная в Казахстане блогер, модель и художница Айя Шалкар замечена на совместном видео с не менее известным казахстанским актёром Аскаром Ильясовым, передаёт BaigeNews.kz.

Поклонники провели целое расследование, где выяснили, что первые совместные сторис у пары появились 30 декабря. А недавно в сети появились видео с праздника, где Аскар обнимает и даже носит девушку на руках.

Предположительно, это кадры с её Дня рождения, которое было 19 января. Впрочем, ни Айя, ни Аскар подозрения поклонников пока никак не комментировали.

В комментариях пользователи TикТока интересуются, кто с ней рядом, а некоторые даже намекают, что "в 27 лет уже давно пора замуж". Также Айю и Аскара называют "самой красивой и неожиданной парой", а некоторые комментаторы считают, молодые люди настолько гармонично смотрятся вместе, "Как будто эту пару создал чат GPT".

Напомним, в прошлом году на кинофестивале Шанхайской организации сотрудничества в Индии Аскар Ильясов получил награду в номинации "Лучшая мужская роль" за главную роль в казахстанской киноленте "Паралимпиец". Также Ильясов снимался в фильмах "Бизнесмены", "Станция судьбы", "Нулевой пациент" и "Время патриотов".

Айю Шалкар казахстанцы помнят ещё по грандиозному историческому клипу певца Jah Khalib "Медина", в котором она снялась ещё в 2018 году. Кстати автором клипа стал известный казахстанский продюссер Айсултан Сеитов, с которым Айя состояла в отношениях несколько лет. О том, что её сердце уже полгода как свободно Айя написала в своих соцсетях ещё в январе 2022 года.