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Актёр фильма "Паралимпиец" получил награду на кинофестивале ШОС в Индии
Аскар Ильясов, исполнивший главную роль в казахстанской киноленте "Паралимпиец", получил награду "Лучшая мужская роль" на кинофестивале Шанхайской организации сотрудничества в Индии (Мумбай), передаёт BaigeNews.kz.
Всего на фестивале были представлены 57 картин из 14 стран. Отечественную делегацию возглавил Димаш Кудайберген.
Это не первая награда, которой удостоен фильм. В прошлом году он получил два Гран-при на кинофестивалях в России.
Картина основана на реальных историях из жизни отечественных паралимпийцев. Фильм повествует о судьбе первого в Казахстане чемпиона зимних Паралимпийских игр Александра Колядина, одержавшего победу в Пхёнчхане в 2018 году.
"Я счастлив. Это моя первая награда. Мы работали, вкладывали всю душу. У нас была миссия: мы хотели рассказать о паралимпийцах. Показать, какая сила воли, старания и стремления стоят за победами паралимпийцев. И я рад, что картина вышла благодаря господдержке", - отметил призёр Аскар Ильясов.
На кинофестивале также были представлены отечественные фильмы "Рассвет Великой степи", "Мукагали", "Мама, я живая!", "Обучение Адемоки" и "Горячее озеро".
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