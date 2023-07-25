  • 25 Июля, 05:44
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А. Мурашко Сегодня, 04:54
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Сегодня, 04:54
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Фото: А. Мурашко

"Это ужас!": жительница Актау пристыдила отдыхающих у моря

Жители Актау, которые выехали к берегу моря провести выходные "дикарями", были поражены обилием мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.

Обочины дорог завалены полиэтиленовыми пакетами и пластиковыми бутылками, которые в природе разлагаются продолжительное время.

"Ездили семьей на море! Это ужас! За базой "Монтажник" начинается как будто городская свалка! Мусор находится на каждом шагу: на въезде на пляж, на самом пляже! Как люди так относятся к месту, где живут? Пластик при нагревании выделяет токсины, которые отравляют организм каждого живого существа. На данный момент и так огромная проблема по всему миру с пластиком! Гибнут животные, отравляются люди! Если каждый будет осознанно убирать за собой, то скорее всего хоть немного станет лучше!" - пишет жительница Актау Анна Мурашко.

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Сегодня, 04:54
200
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