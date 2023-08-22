Это стоит знать: Как законно установить шлагбаум во дворе дома

Борьба жильцов многоэтажек за возможность оградить свои площадки от лихачей и заезжих, пытающихся оставить под чужим окном свой автомобиль для присмотра или проехать сквозь двор, давно тянет на многосерийную эпопею. В мегаполисах ситуацию усугубляют платные парковки. И обитатели микрорайонов и приглядных для автомобилистов дворов находят не всегда удобный, но действенный метод борьбы с чужаками. Ворота и глухая ограда давно стали атрибутами многих жилых массивов крупных городов. Но зачастую именно шлагбаум оказывается единственным спасением, обеспечивающим безопасность жильцов на их кондоминиуме.

Тема внутридомовых препятствий в крупных городах всегда оказывалась на слуху. Формально устанавливать их было запрещено, но все дворы физически невозможно было проверить. И вот в Алматы, Астане и других городах шлагбаумы всё же разрешили ставить. И ясности в этом вопросе стало больше. Какие нюансы есть в этом вопросе на BaigeNews.kz рассказывает редакция проекта "Это стоит знать".

Во-первых, нельзя просто блокировать въезд во двор шлагбаумом. Всё нужно оформлять строго по закону, иначе легко нарваться на штрафные санкции.

Как всё оформить правильно, чтобы конструкцию не пришлось демонтировать? По закону только зарегистрированный кондоминиум даёт право распоряжаться прилегающей к дому территорией. Об этом говорится в 31 статье Кодекса "О жилищных отношениях". Согласно документу, земля при жилом доме принадлежит собственникам квартир. Если более конкретно — это общее право долевой собственности или право на общее землепользование. Не всегда придомовая территория равна самой площади здания. Обычно к ней относятся прилегающие к жилому дому тротуары, дороги и парковки.

Если кондоминиума нет, его стоит зарегистрировать. Если он зарегистрирован, то по решению большинства собственников можно установить заграждение. Но просто поставить бетонную плиту или забор нельзя. Только шлагбаум либо стационарный пост.

Вопрос установки шлагбаума должен приниматься на общем собрании собственников квартир. Сам процесс сбора голосов простой, но рутинный. Его может инициировать любой собственник помещения. Нужно заручиться одобрением не менее 51 процента жильцов. Предупредим сразу — заставить несогласных платить за установку и обслуживание в принудительном порядке невозможно. Так же как и ограничить им доступ в собственное помещение. В данной ситуации может помочь только способность убеждения. Если к единому решению прийти не удалось, все расходы между собой придётся делить жильцам, согласившимся на установку.

Чтобы разногласий и вопросов, для чего нужно было устанавливать шлагбаум, не возникало в последствии, жильцам лучше сразу обсудить все нюансы. Где будет установлен шлагбаум, будет ли он автоматическим или управляться дежурным, кто будет отвечать за его установку, ком убудет разрешён въезд на территорию двора, сколько будет составлять абонентская плата за использование заграждения.

После этого придётся уведомить о появлении во дворе парковочного ограничителя отдел ЖКХ при акимате города и своего участкового.

Но даже после успешного согласования данного решения с различными инстанциями остается ещё одна важная деталь — правильно выбрать устройство.

Кстати, несмотря на разрешение установки шлагбаумов, по 62 статье Земельного кодекса нужно будет учесть условия соблюдения общественных интересов, санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных, градостроительных и других норм. Простыми словами — шлагбаум по своим габаритам не должен загрождать проезд спецтехнике: скорой помощи, пожарным, полиции, газовой или аварийной службам. Это подразумевает то, что он либо должен открываться автоматически 24 часа в сутки, либо это обязан будет делать дежурный.

Есть немаловажный фактор, жильцам или управляющей компании нужно будет содержать шлагбаум в исправном состоянии. Поэтому его обслуживание и ремонт ляжет на самих жильцов.

За несколько дней до того, как шлагбаум начнёт работать, необходимо сообщить дату и время жильцам. Также придётся раздать пульты от системы всем собственникам, чтобы предварительно обеспечить их способами доступа во двор. В противном случае, если у кого-то из них не будет доступа к жилищу, он будет иметь право обратиться в суд.