Это стоит знать: Как вылечить зубы за счёт пенсионных

Тем, кто хочет сделать свою улыбку неотразимой, зубы ровнее или просто давно планировал пройти курс лечения у стоматолога, но всегда откладывал, потому что расценки клиник не по карману, с 2021-ого года разрешили использовать на это свои пенсионные излишки. Правом посетить кабинет стоматолога на "широкую ногу" за накопленные в ЕНПФ деньги воспользовались уже более 250 тысяч казахстанцев. Известно, что средний чек составил немалые 700 тысяч тенге. А с первого июля половину всех накопленных денег на лечение смогут снять уже все пенсионеры по выслуге лет. Как за услуги стоматолога расплатиться своими пенсионными накоплениями, на BaigeNews.kz рассказывает редакция проекта "Это стоит знать".

Сделаем ремарку, если человек решил просто отбелить или почистить зубы, или, например, поставить пломбу, то шансов получить средства на это не будет.

Начнём с того, что вылечить зубы за счёт пенсионных денег можно согласно приказу министра здравоохранения Казахстана от 15 февраля 2021 года "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение".

Как это сделать. Первое - это получить на сайте ЕНПФ информацию о доступной для снятия суммы. Как это сделать, можно посмотреть здесь.

Второе установленное законом правило – это прохождение в клинике обследования. Врачи не просто проверят здоровье зубов, распишут лечение и рассчитают стоимость, но и помогут оформить необходимые документы, если это нужно. В первую очередь вам выдадут "план лечения" на бланке клиники, с названием медучреждения, подписью руководителя, видом и стоимостью услуг.

Конечно, стоит трезво оценивать свои возможности и сопоставлять объём стоматологических работ с размером доступной для снятия суммы.

Третье, что нужно сделать – это открыть счёт для ЕНПФ в приложении "Отбасы банка". Если его нет на смартфоне, нужно просто скачать его и пройти регистрацию.

В-четвёртых, нужно авторизоваться на сайте "Отбасы Банка" и войти в личный кабинет, для этого понадобится ЭЦП. В личном кабинете нужно заполнить электронное заявление на единовременную пенсионную выплату. В течение двух дней информация поступит в ЕНПФ, а через пять дней деньги переведут в "Отбасы банк" на специальный счёт заявителя.

Пятое и, пожалуй, самое неожиданное для многих – это обязательное обращение в поликлинику, к которой приписан человек. Там предстоит пройти врачебную комиссию. Для этого нужно написать заявление, приложить к нему копию удостоверения и план лечения, который выдала стоматологическая клиника. Обычно комиссия в течение семи рабочих дней даёт заключение, нужно ли использовать свои пенсионные накопления, либо можно отложить лечение.

Шестое. Если комиссия дала согласие, то следующим шагом, который приблизит вас к здоровой улыбке, станет заключение договора на оказание медуслуг между заявителем и клиникой. Стоит учесть, что за расходы нужно будет отчитываться. Скан договора и заключение врачебной комиссии из поликлиники нужно будет прикрепить в личном кабинете на сайте "Отбасы Банка". При соответствии предоставленных документов требованиям в течение пяти рабочих дней деньги переведут в клинику. И можно приступать к лечению.