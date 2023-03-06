Стоматологи, жильё и депозиты: на что тратят пенсионные накопления казахстанцы

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Аналитики рассказали, на что казахстанцы тратили свои пенсионные накопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Так, в феврале 2023 года сумма изъятых пенсионных накоплений составила 11 миллиардов тенге. Это на 0,6 миллиарда тенге больше, чем в предыдущем месяце. Это следует из данных Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Почти две трети всех средств пошли на улучшение жилищных условий – 7,5 миллиарда тенге (3,4 тысячи исполненных заявок).

"Самым распространённым направлением их использования стал полный расчёт при покупке жилья – 4,6 миллиарда тенге. На пополнение целевых депозитов было направлено 1,1 миллиарда тенге, частичное или полное погашение ипотеки – 1,1 миллиарда тенге, внесение первоначального взноса и получение ипотеки - 469 миллионов тенге. Ещё 146 миллионов тенге оказались распределены между прочими целями", - говорится в сообщении.

3,5 миллиарда тенге вкладчики сняли со своих счетов, чтобы оплатить лечение (2,8 тысячи исполненных заявок). Главным образом – заплатили стоматологам.

Лишь незначительнe. часть изъятых средств перевеkb управляющим компаниям – 26 миллионов тенге (10 исполненных заявок).